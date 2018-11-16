Стародавня ікона Георгія Побідоносця з музею в Афінах: що означають зображення (рос.)

16 ноября — день памяти великомученика Георгия Победоносца. Мы расскажем об уникальной двусторонней резной иконе великомученика со сценами жития (XIII век).

Икона подобного вида сохранилась в единственном экземпляре. Хранится она в Византийском и Христианском музее в Афинах. Музей основан в 1914 году и насчитывает более 25 тысяч экспонатов византийского и христианского искусства.

Икона изготовлена в XIII веке в одной из мастерских крестоносцев. Это мастерские, в которых работали одновременно византийские и западные мастера. Они соединяли в своих работах черты европейского и византийского искусства.

Материалы образа святого Георгия: дерево, темпера (краска из растертых минералов в эмульсии из яичного желтка и других компонентов).

В центре иконы — раскрашенный горельеф с образом великомученика Георгия Победоносца в окружении писаных сюжетов из его жития. Из двенадцати сюжетов-клейм сохранились девять.

На обороте иконы изображены великомученица Марина (слева) и святая Ирина (предположительно):

Зачастую двусторонние иконы использовались в крестных ходах, чтобы люди могли видеть образ Христа, Богородицы или святого с обеих сторон. Такие иконы называются выносными или процессионными.

Житийная икона — иконописное произведение, в среднике (центре) которого изображен святой, а по периметру в отдельных клеймах (композициях) находятся сюжеты его жития (жизни). У ног святого изображен портрет женщины-ктитора — жертвователя, на чьи деньги была изготовлена икона. Ее имя не сохранилось. Предположительно, это портрет Ирины Комниной Дукены, супруги болгарского царя Ивана Асеня II и матери Михаила Асеня.

Ирина Комнина Дукена — болгарская царица, супруга царя Ивана II Асеня (1218–1241), дочь фессалоникийского императора Феодора Дуки Комнина (1224–1230). Вышла замуж за овдовевшего болгарского царя в 1237 г. в обмен на освобождение из болгарского плена отца и братьев. Родила сына Михаила и дочерей Феодору и Марию. После смерти мужа некоторое время управляла Болгарией как регентша своего малолетнего сына Михаила II Асеня (1246–1257). В 1241 г. вернулась в Фессалоники к своему брату Иоанну, приняла монашеский постриг с именем Ксения.

Иконографическая программа:

Заказчица иконы молится святому Георгию, который в свою очередь передает ее молитвы ко Христу. Получается цепочка: человек — святой — Бог. В византийской традиции ктиторы, как правило, не предстоят сами в молении ко Христу, как это делает святой.

"Фома", "Фома в Украине"