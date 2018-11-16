Синод Польської Церкви не визнав рішень Константинопольського патріархату щодо України

Синод Польської Православної Церкви, який відбувся 14 листопада у Варшаві під головуванням Блаженнішого Митрополита Варшавського і всієї Польщі Савви, прийняв рішення не визнавати рішень Константинопольського патріархату щодо України.

Польська Православна Церква не визнала зняття анафем з глав УПЦ КП та УАПЦ Константинопольським Патріархатом, повідомляє офіційний сайт УПЦ із посиланням на orthochristian.сom.

Також Синод Польської Православної Церкви постановив, що «не буде вступати у спілкування з новою Церквою, яку Константинополь створить в Україні».

Як зазначено в оприлюдненому офіційному комюніке, Собор єпископів Польської Церкви заборонив «духовним особам Польської Автокефальної Православної Церкви вступати в літургійно-молитовні контакти зі священиками Київського Патріархату та Автокефальної Церкви».

Також Собор єпископів Польської Православної Церкви закликав усі Помісні Православні Церкви до зібрання, щоб «у дусі євангельської любові, смирення, взаєморозуміння і взаємоповаги, дотримуючись церковно-догматичних канонів», дійти спільного рішення щодо українського церковного питання.

«Лише дотримання догматичних і канонічних норм Церкви і збереження вікових традицій захистять Православ’я від складних еклезіальних наслідків у міжнародному масштабі», – зазначено в документі.

Раніше подібне рішення прийняв Архієрейський Собор Сербської Православної Церкви, що відбувся 6-7 листопада.