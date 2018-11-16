У Херсоні православні проведуть акцію на захист ненароджених дітей

Акція «Постав свічку», приурочена до річниці прийняття Декрету Ради Народних Комісарів «Про штучне переривання вагітності», відбудеться 18 листопада у Свято-Духівського кафедрального собору в Херсоні.

Як повідомляє «Фома в Україні», у рамках акції всі охочі зможуть помолитися до Господа про визволення від гріха аборту в нашому суспільстві, отримати інформацію про діяльність Центру, подати записки на молебні «Про приведення до покаяння в аборті», «Про шлюб», «Про дарування дітей», «Про благополучні пологи».

Акція буде проходити з 8.00 до 12.00.

Організатори – волонтери Центру захисту материнства та дитинства «За життя!».

*Декрет був прийнятий 18 листопада 1920 року, що стало першою в світі офіційною легалізацією абортів.

Аналогічна акція – «Постав свічку» – проходить кожну першу неділю місяця в Свято-Успенському соборі в Одесі. Її проводять волонтери просвітницького медико-психологічного центру «Життя», що діє 13 років.

Допомога кризовим вагітним і популяризація збереження життя ненароджених дітей проводяться в низці єпархій Української Православної Церкви, зокрема: у Києві, Мукачівській, Ровеньківській і Харківській єпархіях.