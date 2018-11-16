Архієпископ Філарет залишається в УПЦ

Офіційна заява архієпископа Новокаховського і Генічеського Філарета 15 листопада була опублікована на сайті Новокаховської єпархії.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, у документі архієпископ Філарет наголошує, що був, є і прагне залишатися єпископом Української Православної Церкви.

«Цей вибір зроблено не 13 чи 15 листопада 2018 року, а набагато раніше, і цей вибір не є спонтанним або тимчасовим рішенням», – зазначив архієпископ Філарет.

«Моя точка зору на розвиток церковних подій в Україні – церковна. І я хочу, щоб Церква завжди залишалася Церквою. Саме тому я просив би не приписувати мені тих думок, яких я не мав, і тим більше вчинків, яких я не робив», – підкреслив він.

Окрім цього, владика Філарет наголосив, що не братиме участі в об’єднавчому соборі.