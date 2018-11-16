Вінницькі священики підтримали рішення Собору УПЦ

У Вінниці 15 листопада пройшли екстрені збори духовенства міста, за участі секретаря єпархії, намісника Лемешівського чоловічого монастиря та ігуменій Браїлівського та Барського жіночих обителей.

Духовенство запрошувало взяти участь у зборах правлячого архієрея Вінницької єпархії митрополита Симеона, однак він відмовився прийти на цю зустріч, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт strana.ua.

Мета зборів полягала у обговоренні останніх подій в церковному житті Української Православної Церкви, зокрема, позицію Блаженнішого Митрополита Онуфрія та Собору єпископів УПЦ щодо дій Константинопольського Патріарха Варфоломія.

Учасники зборів заявили про повну підтримку рішень Собору єпископів УПЦ від 13 листопада. Про це вони висловилися у зверненні до свого правлячого архієрея.

«Ми підтримуємо нинішній статус Української Православної Церкви, як самокерованої з правами незалежності та самостійності, – йдеться у заяві, – та засуджуємо грубе втручання Константинопольського Патріархату в життя нашої Церкви і являємо суцільну підтримку Предстоятелю нашої Церкви, Блаженнішому Онуфрію, Митрополиту Київському і всієї України».

Клірики міста Вінниці та представники єпархіальних монастирів також звернулися до митрополита Симеона з проханням скликати загальні єпархіальні збори 19 листопада, щоб "загальноєпархіальним голосуванням підтримати ці рішення (Собору єпископів)".

Рішення підписали 42 учасники зборів із 44 присутніх.