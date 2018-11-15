Священик Одеської єпархії УПЦ бореться з хворобою і потребує допомоги

Клірик Одеської єпархії Української Православної Церкви протоієрей Олег Влаєв, який вже тривалий час бореться з важкою хворобою – метастатичною меланомою, готується до проведення операції.

«Я "прокапався" і був на перевірці. Дослідження показало, що у мене є Броф-мутація і мені призначили таблетки. Через два місяці, якщо чергова перевірка покаже, що все нормально, мають зробити операцію», – розповів священик.

Ізраїльська клініка, яка може допомогти отцю Олегу, надіслала вартість наміченої медичної програми. Операція та медичні послуги оцінені в 21 тисячу 610 доларів.

Для сім'ї Влаєвих ця сума непідйомна.

Про те, як і чим допомогти священику - читайте на сайті «Православная жизнь».