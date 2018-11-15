У Мінську відкрили міжнародний форум «Святість материнства», присвячений сім'ї у сучасному світі

У Малому залі Палацу Республіки в місті Мінську 14 листопада відбулося урочисте відкриття Шостого Міжнародного форуму «Святість материнства», присвяченого темі «Сім'я у сучасному світі: значення, тенденції і перспективи».

Участь у церемонії відкриття та пленарному засіданні Форуму взяв митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Форум зібрав разом представників дванадцяти країн: Білорусі, Росії, Сербії, Грузії, Ізраїлю, Ірану, Казахстану, Китаю, Польщі, Македонії, США і Словенії. Це представники просімейних некомерційних організацій, керівники та представники державних відомств, чия робота зачіпає сімейну сферу, науковці та експерти, які вивчають сім'ю, журналісти.

З вітальним словом до організаторів та учасників Форуму звернувся митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі.

Екзарх владика, зокрема, зазначив, що вибір міста Мінська для проведення Форуму глибоко символічний.

Нинішній Форум, згідно з задумом його організаторів, повинен сприяти зміцненню життєздатності сім'ї у сучасному світі. Це високе, благородне і разом з тим дуже нелегке завдання, адже саме у наші дні традиційна сім'я стикається з серйозними викликами, що зачіпають базові моральні цінності, — наголосив архіпастир.

Митрополит Павел висловив надію на те, що голос Шостого форуму «Святість материнства» почують всі, хто прагне до творення і процвітання життя на планеті Земля. Архіпастир закликав на учасників Форуму благословення Боже і побажав плідної роботи.