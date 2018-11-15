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У Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси

07:16, 15 листопада 2018
Православ`я
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У Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси / sobor.in.ua

Навчання почалося 14 листопада, повідомляє сайт molodost.in.ua.

/ sobor.in.ua

Заняття проходитимуть раз на тиждень, всього буде проведено 20 лекцій.

У рамках курсів будуть викладатися 3 дисципліни:

- Новий Завіт (викладач Сергій Комаров);

- Богослов'я церковних Таїнств (викладач прот. Дмитро Кушнірук);

- Історія християнської Церкви (викладач прот. Владислав Татарчук).

По закінченні курсів тим, хто відвідував заняття, буде видаватися сертифікат.

Співорганізатори курсів – Місійний відділ Київської єпархії та Андріє-Володимирський храм Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового.

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