У Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси

У Києві в Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси.

Навчання почалося 14 листопада, повідомляє сайт molodost.in.ua.

Заняття проходитимуть раз на тиждень, всього буде проведено 20 лекцій.

У рамках курсів будуть викладатися 3 дисципліни:

- Новий Завіт (викладач Сергій Комаров);

- Богослов'я церковних Таїнств (викладач прот. Дмитро Кушнірук);

- Історія християнської Церкви (викладач прот. Владислав Татарчук).

По закінченні курсів тим, хто відвідував заняття, буде видаватися сертифікат.

Співорганізатори курсів – Місійний відділ Київської єпархії та Андріє-Володимирський храм Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового.