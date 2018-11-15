У Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси
07:16, 15 листопада 2018Православ`я
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У Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси / sobor.in.ua
У Києві в Кафедральному соборі УПЦ почалися катехизаторські курси.
Навчання почалося 14 листопада, повідомляє сайт molodost.in.ua.
Заняття проходитимуть раз на тиждень, всього буде проведено 20 лекцій.
У рамках курсів будуть викладатися 3 дисципліни:
- Новий Завіт (викладач Сергій Комаров);
- Богослов'я церковних Таїнств (викладач прот. Дмитро Кушнірук);
- Історія християнської Церкви (викладач прот. Владислав Татарчук).
По закінченні курсів тим, хто відвідував заняття, буде видаватися сертифікат.
Співорганізатори курсів – Місійний відділ Київської єпархії та Андріє-Володимирський храм Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового.
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