У всіх храмах УПЦ помолилися про дітей-сиріт

З ініціатитви Місії Синодального відідлу УПЦ у справах сім’ї та з благословення правлячих архієреїв 11 листопада у всіх єпархіях Української Православної Церкви під час недільних богослужінь була піднесена молитва за дітей-сиріт.

У другу неділю листопада, коли у Державі відзначається День молитви за дітей-сиріт, священство УПЦ разом зі своїми вірними молилися за дітей, які зростають без батьків. Про це повідомляє сайт Синодального відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї.

Після молитвослів’я пастирі звернулися до народу зі словами проповіді та закликати всіх перейнятися цією проблемою, долучаючись до богоугодної справи – опікування сиротами та їх усиновлення.

"Щороку 10 500 дітей стають сиротами, з яких 30% – по причині смерті батьків, а 70% – через позбавлення батьків батьківських прав. Всиновлення дітей-сиріт є також прекрасним і благословенним вирішенням проблеми для бездітних батьків, на відміну від штучного запліднення та сурогатного материнства", - ідеться у повідомленні.