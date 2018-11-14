У день святих Косми і Даміана Кафедральний собор Вінниці відзначив престольне свято
23:35, 14 листопада 2018Православ`я
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У день святих Косми і Даміана Кафедральний собор Вінниці відзначив престольне свято / orthodox.vinnica.ua
У день святих Косми і Даміана Кафедральний собор Вінниці відзначив престольне свято.
У середу, 14 листопада, митрополит Вінницький і Барський Симеон разом з духовенством звершив святкову Божественну літургію у нижньому храмі кафедрального собору, який присвячений святим Космі і Даміану. Про це повідомляє Прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Після відправи Архіпастир та духовенство звершили панахиду, а також молебень святим Космі і Даміану.
На завершення митрополит Симеон виголосив повчальне слово та привітав духовенство і вірян з Престольним святом. Усім присутнім були роздані солодкі подарунки.
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