У день святих Косми і Даміана Кафедральний собор Вінниці відзначив престольне свято.

У середу, 14 листопада, митрополит Вінницький і Барський Симеон разом з духовенством звершив святкову Божественну літургію у нижньому храмі кафедрального собору, який присвячений святим Космі і Даміану. Про це повідомляє Прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Після відправи Архіпастир та духовенство звершили панахиду, а також молебень святим Космі і Даміану.

На завершення митрополит Симеон виголосив повчальне слово та привітав духовенство і вірян з Престольним святом. Усім присутнім були роздані солодкі подарунки.