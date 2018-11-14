У Кропивницьку православні молилися за покійних архієреїв та священиків

У день пам´яті святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, 14 листопада, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звершив заупокійну Божественну літургію в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці за спочилими архіпастирями і пастирями.

Як повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ, цього дня православні віруючі всієї Кіровоградської області згадують також день смерті шанованого духовного наставника ієрея Миколая Трубіна. Після літургії відбулась панахида.

Перед звершенням панахиди митрополит Іоасаф звернувся до віруючих з проповіддю про священика Миколая Трубіна, як про приклад мужності, стійкості й любові до Бога та ближнього.