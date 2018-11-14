Українська православна спортсменка подарувала Узбекистанській єпархії списки запорізьких ікон.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, з 1 по 6 листопада в узбецькій Бухарі пройшов XXVI Чемпіонат світу з гирьового спорту за версією Міжнародної федерації гирьового спорту. Однієї зі спортсменок збірної України, яка брала участь у цьому турнірі, була парафіянка Запорізької єпархії УПЦ Заслужений майстер спорту України Любов Черепаха.

Її традицією стало відвідування Православних храмів у місцях проведення великих міжнародних змагань та передача в дар списків запорізьких ікон як священнослужителям, так і працівникам українських диппредставництв.

Любов Черепаха стала 15-кратною чемпіонкою світу та привезла додому п'ять медалей, з яких чотири «золотих» й одна «бронзова».