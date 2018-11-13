Собор УПЦ закликав Константинопольський Патріархат до діалогу

Собор єпископів Української Православної Церкви закликав Константинопольський Патріархат до діалогу з УПЦ "з участю усіх Помісних Православних Церков" з метою соборного рішення "глибокої церковної кризи як в Україні, так і в світовому Православ'ї".

Про це йдеться в "Постанові Собору єпископів Української Православної Церкви" від 13 листопада 2018 року.

"Собор єпископів Української Православної Церкви вважає, що рішення Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 року щодо українського церковного питання є недійсними і такими, які не мають жодної канонічної сили", - йдеться в документі.

Водночас Собор УПЦ вважає неприпустимим "незаконне втручання Константинопольського Патріархату у внутрішні справи іншої Помісної Церкви і спроби вирішувати українське церковне питання за участю державної влади", "ігноруючи голос канонічної Української Православної Церкви".

Собор УПЦ в своєму фінальному документі нагадав про те, що "Українська Православна Церква завжди послідовно виступала за зцілення розколу, за відновлення церковної єдності, тобто за єдину Церкву".

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"Однак відновлення єдності Українського Православ'я не повинно означати перетворення Церкви в елемент політики або пропаганди, оскільки це суперечить природі Церкви. Переконані, що подолання церковного розділення має відбуватися без втручання державних, політичних та інших зовнішніх сил", - констатував Собор УПЦ.