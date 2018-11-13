Собор єпископів УПЦ виступив проти спроб змінити назву Церкви

Собор єпископів Української Православної Церкви виступив проти спроб змінити назву Церкви, "про що вже декларується першими особами держави, і інших проявів дискримінації віруючих на законодавчому рівні".

Про це йдеться у "Постанові Собору єпископів Української Православної Церкви" від 13 листопада 2018 року.

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"У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені «Основами соціальної концепції Української Православної Церкви», законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини", - йдеться в документі.