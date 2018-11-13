УПЦ призупинила євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом - Синод

Українська Православна Церква призупинила євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом.

Про це йдеться у Журналі №37 Священного Синоду УПЦ, який відбувся у Києво-Печерській лаврі під головуванням Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

«Зважаючи на деструктивну діяльність та грубе порушення канонічних правил Константинопольським Патріархатом, клірикам Української Православної Церкви призупинити євхаристійне спілкування зі священнослужителями Константинопольського Патріархату, а мирянам - участь у Таїнствах, що звершуються у храмах Константинопольського Патріархату», - ідеться в рішенні Священного Синоду УПЦ.

Раніше Руська Православна Церква повністю розірвала євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом. Рішення було прийнято Священним Синодом РПЦ на засіданні 15 жовтня у Мінську.