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УПЦ призупинила євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом - Синод

17:59, 13 листопада 2018
Православ`я
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УПЦ призупинила євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом / news.church.ua

Про це йдеться у Журналі №37 Священного Синоду УПЦ, який відбувся у Києво-Печерській лаврі під головуванням Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

«Зважаючи на деструктивну діяльність та грубе порушення канонічних правил Константинопольським Патріархатом, клірикам Української Православної Церкви призупинити євхаристійне спілкування зі священнослужителями Константинопольського Патріархату, а мирянам - участь у Таїнствах, що звершуються у храмах Константинопольського Патріархату», - ідеться в рішенні Священного Синоду УПЦ.

Раніше Руська Православна Церква повністю розірвала євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом. Рішення було прийнято Священним Синодом РПЦ на засіданні 15 жовтня у Мінську.

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