До Білорусі з Києва прибув ковчег із десницею святого Іоанна Хрестителя.

У межах Брестської єпархії Білоруської Православної Церкви ковчег із часткою мощей святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна перебуватиме з 7 листопада до 7 грудня. Про це повідомляється на офіційному порталі БПЦ.

Постійне місце перебування цілющих мощей - Благовіщенський чоловічий монастир міста Києва. Святиня була доставлена на Брестчину з благословення архієпископа Брестського і Кобринського Іоанна.

До міста Брест прибуде ковчег 1 грудня - до храму апостола Фоми, і перебуватиме там до 7 грудня. Церква буде відкрита для поклоніння щодня. У храмі тричі на день будуть відбуватися молебні з акафістом.