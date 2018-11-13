В УПЦ оприлюднили заяву Собору єпископів щодо зустрічі з Президентом України.

Текст Заяви Собору єпископів Української Православної Церкви щодо зустрічі з Президентом України опубліковано на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ у вівторок, 13 листопада.

Нижче наводимо текст Заяви без змін.

"За ініціативи Президента України П. О. Порошенка на 13 листопада 2018 року була запланована його зустріч з єпископатом Української Православної Церкви в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія на домовлену дату єпископат Української Православної Церкви зібрався в Києво-Печерській Лаврі. В цей же день було проведене екстрене засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, який прийняв рішення скликати Собор єпископів Української Православної Церкви.

Обговоривши стан церковно-державних стосунків, публічні заяви очільників держави, які можна розцінювати як такі, що були спрямовані проти Української Православної Церкви, взявши до уваги настрої та думки церковного народу та духовенства, а також виходячи з того, що церковні питання мають обговорюватися на церковній території, Собор єпископів Української Православної Церкви прийняв рішення зустрітися з Президентом, але не в «Українському домі», а на території Києво-Печерської Лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився.

З огляду на ці обставини, Собор єпископів Української Православної Церкви підтверджує свою готовність до зустрічі з Президентом України, але на церковній території".