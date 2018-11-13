этот материал доступен на русском

У Луцьку на православному молодіжному кінофорумі представлять соціальні кіноролики

16:45, 13 листопада 2018
Православ`я
2034 0
До кінопоказу запрошуються всі охочі / volyn.church.ua

Під час кінофоруму православні організації запропонують глядачам авторські короткометражки на актуальні соціальні теми, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Цей вже традиційний захід організовує відділ у справах молоді Волинської єпархії УПЦ.

Соціальні кіноролики, які будуть запропоновані для кінопоказу, будуть висвітлювати проблемні аспекти життя сучасного суспільства, а також пропонувати шляхи виходу з соціальних криз.

До кінопоказу запрошуються всі охочі, вхід вільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter