У Луцьку на православному молодіжному кінофорумі представлять соціальні кіноролики

У Палаці культури міста Луцька 30 листопада відбудеться IV православний молодіжний кінофорум.

Під час кінофоруму православні організації запропонують глядачам авторські короткометражки на актуальні соціальні теми, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Цей вже традиційний захід організовує відділ у справах молоді Волинської єпархії УПЦ.

Соціальні кіноролики, які будуть запропоновані для кінопоказу, будуть висвітлювати проблемні аспекти життя сучасного суспільства, а також пропонувати шляхи виходу з соціальних криз.

До кінопоказу запрошуються всі охочі, вхід вільний.