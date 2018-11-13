У Києво-Печерській лаврі триває засідання Собору єпископів Української Православної Церкви

На території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври 13 листопада під головуванням Блаженнішого Митрополита Онуфрія проходить засідання Собору єпископів Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Усього з 90 єпархіальних і вікарних архієреїв Української Православної Церкви, які мають право голосу, на Соборі присутні 83.

Згідно зі Статутом про управління УПЦ, кворум складають 2/3 його членів, тобто 60 архієреїв. Таким чином Собор єпископів відбувається за наявності кворуму.

Наприкінці засідання Собору, Блаженніший Митрополит Онуфрій удостоїть архієреїв, які відзначили особисті ювілеї у минулому році, орденів Української Православної Церкви.

З журналами Синоду можна буде ознайомитися ТУТ.