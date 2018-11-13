У Харкові православні вшановували Озерянську ікону Богородиці й пам'ять священномученика Олександра

У свято "Озерянської" ікони Божої Марії і день пам'яті священномученика Олександра, архієпископа Харківського, 12 листопада, у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова була звершена святкова Божественна літургія.

За богослужінням була звершена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православ'я в усьому світі, повідомляє прес-служба Харківської єпархії УПЦ.

Також був звершений молебень до Пресвятої Богородиці і священномученика Олександру, архієпископа Харківського.