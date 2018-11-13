У Києво-Печерській лаврі відбувається засідання Священного Синоду УПЦ (відео)

У резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври розпочалося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, засідання очолює Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Під час роботи засідання Священного Синоду УПЦ буде розглянуто поточні питання з життя Церкви та сучасні проблеми Українського Православ’я.

«Сьогодні наш Синод зібраний для того, щоб обговорити одну дуже важливу проблему, яка повстала перед нами – проблему церковного стану в нашій Церкві, в нашій Українській державі», – оголосив на початку засідання Митрополит Онуфрій.