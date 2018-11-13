У Луцьку відбудеться православний молодіжний кінофорум
13:10, 13 листопада 2018Православ`я
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Відбудеться IV православний молодіжний кінофорум / volyn.church.ua
У Палаці культури Луцька 30 листопада відбудеться IV православний молодіжний кінофорум.
Цей вже традиційний захід організовує відділ у справах молоді Волинської єпархії УПЦ, повідомляє єпархіальна прес-служба.
Під час кінофоруму православні молодіжні організації запропонують глядачам авторські короткометражки на актуальні соціальні теми.
Соціальні кіноролики, які будуть запропоновані для кінопоказу, висвітлюватимуть проблемні аспекти життя сучасного суспільства, а також пропонуватимуть шляхи виходу із соціальних криз.
До кінопоказу запрошуються всі бажаючі, вхід вільний. Початок фестивалю о 17.00.
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