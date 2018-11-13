У Луцьку відбудеться православний молодіжний кінофорум

У Палаці культури Луцька 30 листопада відбудеться IV православний молодіжний кінофорум.

Цей вже традиційний захід організовує відділ у справах молоді Волинської єпархії УПЦ, повідомляє єпархіальна прес-служба.

Під час кінофоруму православні молодіжні організації запропонують глядачам авторські короткометражки на актуальні соціальні теми.

Соціальні кіноролики, які будуть запропоновані для кінопоказу, висвітлюватимуть проблемні аспекти життя сучасного суспільства, а також пропонуватимуть шляхи виходу із соціальних криз.

До кінопоказу запрошуються всі бажаючі, вхід вільний. Початок фестивалю о 17.00.