Митрополит УПЦ отримав "Сертифікат Посла миру" за благодійність

У Житомирському драмтеатрі імені Івана Франка відбувся святковий ювілейний п'ятий великий Бал благодійників.

Під час церемонії урочистого нагородження за благодійність постійний учасник і діяч організації митрополит Житомирський і Новоград-Волинский Никодим отримав "Сертифікат Посла миру", повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Владика подякував за нагороду, а також запевнив організаторів у подальшій співпраці.

Свято відбулось на основі Житомирської міської дитячої громадської організації "Все робимо самі".