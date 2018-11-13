Митрополит УПЦ отримав "Сертифікат Посла миру" за благодійність
10:07, 13 листопада 2018Православ`я
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Митрополит УПЦ отримав "Сертифікат Посла миру" / zhytomyr-eparchy.com.ua
У Житомирському драмтеатрі імені Івана Франка відбувся святковий ювілейний п'ятий великий Бал благодійників.
Під час церемонії урочистого нагородження за благодійність постійний учасник і діяч організації митрополит Житомирський і Новоград-Волинский Никодим отримав "Сертифікат Посла миру", повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.
Владика подякував за нагороду, а також запевнив організаторів у подальшій співпраці.
Свято відбулось на основі Житомирської міської дитячої громадської організації "Все робимо самі".
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