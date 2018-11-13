У Харкові освятили новий православний храм на честь святої княгині Ольги

У Харкові 10 листопада освятили новий православний храм на честь святої княгині Ольги.

В цей день митрополит Харківський і Богодухівський звершив чин великого освячення храму на честь святої рівноапостольної княгині Ольги міста Харкова та Божественну літургію в новоосвяченому храмі, повідомляється на сайті Харківської єпархії УПЦ.

За богослужінням була звершена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православ'я в усьому світі.

По закінченні богослужіння Владика вручив церковні нагороди тим, хто особливо попрацював у будівництві храму.