До Введенського монастиря прибула ікона "Непразна", відбудуться молебні про народження дітей

У Київський Свято-Введенський монастир прибула ікона Богородиці "Непразна".

Молебні до Пресвятої Богородиці перед образом "Непразна" про народження дітей будуть звершуватися в обителі щосереди протягом листопада. Про це повідомляється на сторінці Введенського монастиря у Фейсбук.

Ікона Божої Матері «Непразна» (вагітна) була виявлена у Грузії, в монастирі Дибри Руиїсько-Урбниської єпархії під час реставрації фресок XIV століття.

Ікона ілюструє Євангеліє про те, як святий праведний Іосиф дізнався, що заручена йому Діва «має в утробі від Духа Святого» і думав таємно відпустити Її.

Богородиця зображена на образі, піднявши праву руку до голови, утираючи сльози, а лівою вказує Іосифу, що «чоловіка не знає» і є Дівою.

Правлячий архієрей Руиїсько-Урбниської єпархії Грузинської Православної Церкви митрополит Іов (Акіашвілі) благословив у 2001 році написати список ікони «Непразна».

Образ поширився у Грузії і став одним з найбільш шанованих. Перед ним моляться про дарування дітей, просять допомоги під час вагітності та про виховання і благополуччя дітей.