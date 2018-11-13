У Херсоні вшанували пам'ять преподобної Євтропії

У день обрітення мощей преподобної Євтропії Херсонської, 12 листопада, у Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона вшанували пам'ять преподобної.

Цього дня митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн очолив святкову Божественну Літургію у співслужінні духовенства, повідомляється на сайті Херсонської єпархії УПЦ.

Після закінчення богослужіння відбувся хресний хід навколо кафедрального собору, під час якого митрополит Іоан звершив заупокійну літію на могилі митрополита Леонтія (Гудімова).

У своєму слові владика сердечно привітав усіх присутніх зі святом і побажав, "щоб благочестиве життя преподобної Євтропії завжди було для нас прикладом богоугождення і любові до нашого Творця і Його творінь".