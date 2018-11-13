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На Вінниччині відбулася панахида за загиблими в авіакатастрофі льотчиками

00:38, 13 листопада 2018
Православ`я
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 На Вінниччині відбулася панахида за загиблими в авіакатастрофі льотчиками  / orthodox.vinnica.ua

Цього дня настоятель храму Вознесіння Господнього села Уланів Хмільницького району протоієрей Ярослав Микитин разом із парафіянами відправив панахиду за загиблими в авіакатастрофі льотчиками на місці падіння військового літака СУ-27УБ, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

Священик поклав квіти на місці загибелі пілотів.

Літак Су-27УБ впав у Вінницькій області в районі села Уланів, що між Бердичевом і Хмільником. Трагедія сталася 16 жовтня близько 17-ї години під час спільних військових навчань України з НАТО "Чисте небо-2018". Загинули двоє пілотів, що знаходилися на борту.

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