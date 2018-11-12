Православні в Естонії відзначили 80-річчя храму Преображення Господнього у Кохтла-Ярві

У неділю, 11 листопада, храм Преображення Господнього у Кохтла-Ярві (Естонія) відзначив 80-річчя від дня будівництва і освячення храму Естонської Православної Церкви.

Цього дня єпископ Маардуський Сергій, вікарій Талліннської єпархії звершив Божественну літургію в храмі Преображення Господнього у Кохтла-Ярві, повідомляється на офіційному сайті ЕПЦ.

Історія Кохтла-Ярве почалася у 1916 році, коли на землі маєтку Ярве була влаштована перша пробна шахта. У 1924 році був побудований коксовий завод, а на наступний рік відкриті шахти. В місті, населеному робітниками, відчувалася необхідність будівництва православного храму: до найближчої церкви в Йихві - 12 кілометрів.

У 1938 році в колишньому маєтку Петербурзького купця Р. Р. Єлісєєва на березі Фінської затоки була закрита і знесена Преображенська церква, збудована за проектом архітектора Барановського у 1899 році, і її майно було вирішено передати для храму в Кохтла-Ярві.

Будівельні роботи були розпочаті 1 червня 1938 року і 19 червня протоієрей Олександр Мянник звершив закладку храму.

Будівництво велося під керівництвом інженера А. Рейметса на кошти, виділені для цієї мети урядом.

Храм був освячений 13 листопада 1938 року митрополитом Талліннським і всієї Естонії Олександром (Паулусом) у співслужінні протоієреїв Миколи Пятса, Олександра Мянника та Іоанна Богоявленського, а також священиків Романа Танга і Олександра Филамофейського, першого настоятеля храму, згодом репресованого і розстріляного у Сизрані.

Влітку 1999 року, після ремонту даху, на храм і дзвіницю були встановлені невеликі цибулинні куполи з хрестами.