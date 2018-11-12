Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу київському дитячому будинку для дітей з ВІЛ

Співробітники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ спільно з кліриком Кафедрального собору протоієреєм Павлом Білим 9 листопада відвідали Київський міський будинок дитини «Берізка» - спеціалізований заклад медико-соціальної реабілітації для дітей-сиріт з органічними ураженнями нервової системи, ВІЛ/СНІД хворих дітей від народження до 4-х років.

Адміністрації дитячого виховного закладу з благословення архієпископа Бородянського Варсонофія була передана партія фруктів (яблука, банани, груші, лимони), а також велика партія дитячого харчування у вигляді безмолочної дитячої каші високої якості. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Священик також провів бесіду з колективом вихователів на тему усиновлення дітей, про різні нюанси проживання у дитячому будинку. Представники громади Кафедрального собору разом із лікарями обговорили проблеми закладу.

Сьогодні в закладі проживає 86 дітей, 33 з них у віці до одного року.

Громада Кафедрального собору УПЦ висловлює подяку благодійнику Олександру за допомогу в покупці дитячого харчування для дітей сиріт зі страшною недугою.