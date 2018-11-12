На Київщині закрили храм УПЦ на території військового ліцею імені Івана Богуна

У домовому храмі релігійної громади Спасу Нерукотворного Української Православної Церкви, яка діяла при Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна 11 листопада була звершена остання Божественна літургія.

Церкву закрили після розпорядження керівництва ліцею. Про це Інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ повідомив настоятель громади протоієрей В’ячеслав Ліпатов.

За інформацією настоятеля, у ліцеї було проведено збори, на яких керівництво заявило, що їм не потрібна Українська Православна Церква: “Нам потрібна інша церква, Української Православної Церкви більше не буде у війську”.

«Через два дні після цього, у п’ятницю, мені подзвонили і сказали, що з понеділка доступ на територію ліцею буде закритий для усіх прочан нашого храму і для мене у тому числі. Попри те, що я був у лікарні, відстрочення не дали», — розповів протоієрей В’ячеслав.

Кімнату на території оркестру в ліцеї виділив попередній начальник у 2012 році. Особистими зусиллями настоятеля і вірян вона була обладнана під храм. Тут регулярно здійснювалися богослужіння за участю ліцеїстів і офіцерів, проводилася низка заходів, здійснювалося духовне окормлення молоді, привозили святині для поклоніння. Настоятель, колишній випускник цього закладу, розповів, що проблеми почалися, коли змінилося керівництво.

Релігійна громада храму складається у тому числі і з випускників ліцею (колишнього суворовського училища).

«Багато офіцерів я вінчав тут, хрестив їхніх дітей. Деякі випускники співали на кліросі. Ще два роки тому і ліцеїсти, і офіцери теж активно брали участь у богослужіннях. Були такі, що не пропускали жодної служби, регулярно причащалися, — підкреслив священик. — І ось я подзвонив деяким офіцерам, а вони говорять “нам звичайно прикро, але ми нічого не можемо зробити”. Курсанти теж з жалем віднеслися до інформації про закриття. Сказали: “ми б хотіли, щоб тут була церква, це було добре”».

Переконавшись, що ситуацію не змінити, протоієрей В’ячеслав Ліпатов з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія звершив останню Літургію у храмі цієї неділі, після чого звільнив приміщення.