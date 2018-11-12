Собор Сербської Церкви не встановлюватиме літургійне спілкування з новою українською Церквою

Архієрейський Собор Сербської Православної Церкви (СПЦ) вирішив не встановлювати літургійне та канонічне спілкування з Українською Православною Церквою Київського Патріархату та Українською Автокефальною Православною Церквою - "з єпископами та кліриками та їх прихильниками".

Як повідомляє офіційний сайт СПЦ, Собор єпископів закликав до проведення Всеправославного собору для винесення рішення щодо автокефалії української Церкви.

«Собор пропонує Константинопольському патріархату та всім іншим малим автокефальним православним Церквам якомога швидше розглянути питання на Всеправославній раді, щоб підтвердити та зміцнити соборність та єдність», - виніс свій вердикт архієрейський собор СПЦ.

Архієрейський собор Сербської Православної Церкви визнав рішення Вселенського Патріархату необов'язковим для виконання та відмовився визнати канонічність Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Автокефальної Православної Церкви.