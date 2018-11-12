Митрополит Антоній пояснив причину напруги відносин Церкви з Константинопольським патріархатом

В Українській Православній Церкві здивовані тим, що Константинопольський Патріархат "діє так, ніби Української Православної Церкви просто не існує".

Про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) в інтерв'ю журналу "Фома в Україні".

"Нас дивує те, що Константинопольський Патріархат діє так, ніби Української Православної Церкви просто не існує. Священноначалля Константинопольської Церкви спілкується з представниками державної влади... але при цьому не спілкується з Церквою канонічною. Такі дії не призведуть до єдності", - вважає митрополит Антоній.

На його думку, "з боку Фанара немає прихильності до діалогу".

"Усі наші спроби діалогу, поїздки в Стамбул, спілкування з Патріархом Варфоломієм, а також зустріч Святішого Патріарха Кирила з Константинопольським Патріархом не увінчалися успіхом. Тобто ми бачимо, що саме з боку Фанара немає прихильності до діалогу", - заявив керуючий справами УПЦ.

Водночас митрополит Антоній підкреслив, що в УПЦ все ж сподіваються на діалог із Константинопольським патріархатом.

"Наша Церква не просто готова до діалогу, ми вважаємо, що виправити ситуацію, що склалася, можна лише за допомогою діалогу та компромісного рішення. Однак, судячи з усього, Константинополь хоче просто завести ситуацію у глухий кут, зробивши задумане, а потім вже ставити всіх перед фактом і змусити змиритися з цим. Але це не церковні дії. На жаль, ці дії можна охарактеризувати як дії церковних політиків, але не людей Церкви", - вважає митрополит Антоній.