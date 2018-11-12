У Бердянську єпархію УПЦ прибудуть три православні святині
У Бердянську єпархію Української Православної Церкви прибудуть три православні святині.
Як повідомляє прес-служба єпархії, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія з 19 по 25 листопада перебуває хресний хід з іконами та частками мощей апостола Андрія Первозванного, рівноапостольного князя Володимира і великої княгині Ольги.
Графік перебування святині в Бердянської єпархії:
19.11 о 09.00 – Василівка;
19.11 о 15.00 – смт. Кирилівка;
20.11 в 08.00 – смт. Якимівка;
20.11 о 15.00 – смт. Приазов'я;
21.11 о 08.00 – м. Токмак;
21.11 о 15.00 – смт. Чернігівка;
22.11 в 09.00 – м. Гуляйполе;
22.11 о 15.00 – с. Пологи;
23.11 о 08.00 – смт. Бильмак;
23.11 о 15.00 – смт. Розівка;
24.11 о 08.00 – м. Приморськ;
24.11 о 15.00 – м. Бердянськ;
25.11 – від'їзд з Бердянська.