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У Бердянську єпархію УПЦ прибудуть три православні святині

17:13, 12 листопада 2018
Православ`я
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Всеукраїнський хресний хід з трьома святинями / izum.church.ua

Як повідомляє прес-служба єпархії, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія з 19 по 25 листопада перебуває хресний хід з іконами та частками мощей апостола Андрія Первозванного, рівноапостольного князя Володимира і великої княгині Ольги.

Графік перебування святині в Бердянської єпархії:

19.11 о 09.00 – Василівка;

19.11 о 15.00 – смт. Кирилівка;

20.11 в 08.00 – смт. Якимівка;

20.11 о 15.00 – смт. Приазов'я;

21.11 о 08.00 – м. Токмак;

21.11 о 15.00 – смт. Чернігівка;

22.11 в 09.00 – м. Гуляйполе;

22.11 о 15.00 – с. Пологи;

23.11 о 08.00 – смт. Бильмак;

23.11 о 15.00 – смт. Розівка;

24.11 о 08.00 – м. Приморськ;

24.11 о 15.00 – м. Бердянськ;

25.11 – від'їзд з Бердянська.

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