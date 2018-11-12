У Бердянську єпархію УПЦ прибудуть три православні святині

У Бердянську єпархію Української Православної Церкви прибудуть три православні святині. Як повідомляє прес-служба єпархії, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія з 19 по 25 листопада перебуває хресний хід з іконами та частками мощей апостола Андрія Первозванного, рівноапостольного князя Володимира і великої княгині Ольги. Графік перебування святині в Бердянської єпархії: 19.11 о 09.00 – Василівка; 19.11 о 15.00 – смт. Кирилівка; 20.11 в 08.00 – смт. Якимівка; 20.11 о 15.00 – смт. Приазов'я; 21.11 о 08.00 – м. Токмак; 21.11 о 15.00 – смт. Чернігівка; 22.11 в 09.00 – м. Гуляйполе; 22.11 о 15.00 – с. Пологи; 23.11 о 08.00 – смт. Бильмак; 23.11 о 15.00 – смт. Розівка; 24.11 о 08.00 – м. Приморськ; 24.11 о 15.00 – м. Бердянськ; 25.11 – від'їзд з Бердянська.

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