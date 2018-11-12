У Почаєві тисячі православних вшанували пам'яті преподобного Іова

Тисячі паломників 10 листопада прибули на урочистості на честь дня пам'яті преподобного Іова Почаївського у Свято-Успенську Почаївську лавру.

Як повідомляє "Фома в Україні", святкування розпочалося ще 8 листопада. У цей день насельники лаври та віруючі пронесли хресним ходом раку з мощами святого вулицями Почаєва. Хід очолили намісник монастиря митрополит Почаївський Володимир і ректор Почаївської духовної семінарії єпископ Шумський Іов. По завершенні молитовної ходи святиню внесли у Свято-Успенський собор.

У сам день свята в лаврі було звершено дві Божественні літургії в Троїцькому та Успенському соборах. Ранню очолив митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор, пізню – владика Володимир.

Напередодні, увечері 9 листопада, відбулося всенічне бдіння. Після прочитання акафісту преподобному Іову паломники приклалися до нетлінних мощей і помазалися святим єлеєм.

По закінченні пізньої літургії відбувся хресний хід територією лаври з мощами преподобного до Печерного храму, де мощі спочивають завжди.