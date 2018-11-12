На Київщині освятили храм на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павел очолив освячення храму на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських і Божественну літургію в Ризоположенчеському чоловічому монастирі села Томашівки Фастівського району Київської області.

Про це повідомляє lavra.ua.

Владика Павел розповів про значення цієї події для кожної віруючої людини.

«Освячення храму подібно до того, як Бог творив світ і людину, бо всі молитви, які ми сьогодні читали, нагадують весь той процес творіння, починаючи від підвального храму і закінчуючи встановленням хреста. Це - торжество віри, це - перемога добра над князем світу цього! І в кінці освячення єпископ або священик помазує стіни храму миром. Святі отці кажуть, що в цей момент відбувається дуновіння в ці стіни благодаті Божої, адже тут, в цьому храмі, буде звершуватися найбільше Таїнство Безкровної Жертви Тіла і Крові Христових.

У цьому храмі відбуватиметься примирення людини з Богом, в цьому храмі будуть звершувати Таїнства, в цьому храмі кожна віруюча і жадаюча правди людина буде чути слово повчання, в цьому храмі ті, хто вже покинув цей світ, будуть переходити в вічне життя…", - сказав митрополит Павел.

Під час літургії були піднесені сугубі молитви за мир в Україні та за єдність Православної Церкви.