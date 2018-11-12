В Одеській області збудують храм на честь святителя Василія Великого
09:43, 12 листопада 2018Православ`я
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Митрополит Агафангел звершив закладку храму на честь святителя Василія Великого / eparhiya.od.ua
Митрополит Агафангел 10 листопада відвідав село Долинівка і звершив закладку храму на честь святителя Василя Великого й освячення місця під будівництво.
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, митрополит Агафангел привітав селян з цією знаменною подією в житті їх села.
Владика висловив надію, що «з допомогою Божою старанними працями добрих людей храм незабаром буде побудований, і ми прибудемо знову у ваше селище звершувати освячення цієї святині. Освячення та закладання нових храмів свідчить про те, що наша Церква жива...».
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