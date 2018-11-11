Третій випуск “Слова Предстоятеля” присвятили безсиллю диявола перед людиною

В ефірі телеканалу “Інтер” вийшов третій випуск щотижневої програми “Слово Предстоятеля”, у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал “Інтер”.

У третьому випуску Архіпастир розповів про безсилля диявола перед людиною, яка живе з Богом. Його Блаженство пояснив недільний уривок з Євангелія про зціслення Іісусом Христом гадаринського біснуватого (Лк., XVI, 19–31). Те, що зробив диявол зі стадом свиней з євангельскої оповіді, він вже давно б учинив з усім людством, якщо б Господь йому попустив. Але Господь створив людину для щастя і чекає, що вона житиме за тими законами правди, які її зроблять дійсно щасливою. “Головне, треба боятися творити гріх свідомо”, – наголосив Предстоятель.