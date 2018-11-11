У Словаччину на православне свято запросили вікарія Київської Митрополії УПЦ

На запрошення архієпископа Михайловсько-Кошицького Георгія 10-11 листопада вікарій Київської Митрополії єпископ Баришівський Віктор взяв участь у святкуваннях із нагоди престольного свята кафедрального собору м.Кошице на честь Успіння Пресвятої Богородиці та святителя Іоанна Милостивого, Патріарха Олександрійського.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

10 листопада владика Віктор відвідав з’їзд православної молоді Словаччини «Православіада», організований стараннями парафії кафедрального собору м.Кошице до престольного свята. Ввечері того ж дня у кафедральному соборі була відслужена велика вечірня з літією.

11 листопада Божественну літургію очолили архієпископ Михайловсько-Кошицький Георгій та єпископ Баришівський Віктор у співслужінні кліриків собору. Богослужіння звершувалося церковнослов’янською, словацькою та грецькою мовами. Після Євангелія владика Віктор виголосив проповідь на тему недільного читання.

По закінченню богослужіння архієпископ Георгій подякував єпископу Віктору за візит, подарувавши ікону Божої Матері «Махеріорітісса», та передав Блаженнішому Митрополиту Онуфрію теплі слова молитовної підтримки і запевнення у повсякчасній підтримці очолюваної ним Української Православної Церкви з боку Михайловсько-Кошицької єпархії Православної Церкви Чешських земель і Словаччини.

У свою чергу єпископ Віктор привітав керуючого Михайловсько-Кошицькою єпархією, священнослужителів та парафіян собору з престольним святом і передав архієпископу Георгію святкові вітання від імені Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. На згадку про молитовне спілкування в цей день Преосвященний владика Віктор підніс у дар Кошицькому кафедральному собору ікону преподобного Мойсея Угрина, котрий народився неподалік в угорських землях.

Свято продовжилося теплим братнім спілкуванням.