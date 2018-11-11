Митрополит Онуфрій нагадав, чому істина веде людину до Бога, а обман — до диявола

Істина веде людину до Бога, а обман — до диявола.

Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав про це під час проповіді в Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій, розповідаючи про значення Священної історії про зцілення гадаринського біснуватого (Лк. 8: 26-39) та саме явище біснування, зауважив, що бісовське знаряддя — це обман.

Саме за допомогою обману, за словами Владики, злі духи зводять людину з правильного шляху на гріховний і тим самим віддаляють від Бога.

Предстоятель пояснив, як визначити, чи вірним шляхом ми крокуємо. «Людина думає, що йде вірною дорогою, а насправді вона йде до біса. Чим ближче людина підходить, тим страшніше на душі, нею оволодівають жахи, смуток, страхи, духовна темрява, в якій людині важко перебувати», — сказав Владика.

Митрополит Онуфрій також зазначив, що саме гріх наближає нас до демонів, і та людина, в якe біси увійшли, «вже відчуває на землі пекельні муки».

Владика додав, що Бог ніколи не дозволить демону згубити людини — «дасть сили все витерпіти», і нагадав про зброю проти диявола. «Ми повинні бути мужніми! Якщо людина терпить, дякує Богу, якщо молиться, поститься, то Бог звільняє від злих духів. Тому що немає іншої зброї, яку можна протиставити дияволові», — сказав Архіпастир.

Тому, за словами Предстоятеля, для того, щоб ми не ставали жертвою демонів, повинні «йти до Бога, відвертатися від будь-якої брехні і любити Істину, навіть якщо вона гірка,.. тому що Істина веде до Бога, а обман — до диявола».