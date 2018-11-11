Архієпископ Афінський Ієронім оголосив про надзвичайне скликання Синоду

Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім опублікував заяву про скликання надзвичайної сесії Священного Синоду Елладської Православної Церкви 16 листопада.

У центрі уваги надзвичайної сесії Священного Синоду будуть угода між Церквою і державою, пропозиції уряду про церковне майно і зарплати кліриків, передають «Русские Афины».

Як повідомляється, архієпископ Ієронім, виступить із доповіддю на тему «Інформація за пропозицією грецького уряду з питання про церковну власність».

Після презентації відбудеться обговорення.

Раніше «Святий союз священнослужителів Греції» (ISKE) зажадав скасувати угоду, підписану архієпископом Афінським і всієї Греції Ієронімом і прем'єром Алексісом Ціпрасом. Впливова організація, до якої входять 9 тисяч грецьких священиків з приблизно 11 тисяч, закликала ієрархів Елладської Церкви відмовитися від угоди про умови відокремлення Церкви від держави.