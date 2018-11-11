Митрополит Болгарської Православної Церкви служив недільну літургію у Києво-Печерській лаврі

У Неділю 24-у після П’ятидесятниці, 11 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним деталі та духовне значення чуда зцілення Господом гадаринського біснуватого, розповів про вплив на людину нечистих духів та про справжній і хибний патріотизм.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив ієрейську хіротонію над дияконом В’ячеславом Півтораком, кліриком храму на честь святих Бориса і Гліба с. Козин. Дияконську хіротонію над кліриком храму великомученика Димитрія Солунського у Жулянах Олександром Бояром звершив митрополит Старозагорський Кипріан.

Наприкінці богослужіння Предстоятель привітав вірних з недільним днем та побажав досягнути Царства Небесного. Архіпастир подякував митрополиту Кипріану та священикам Болгарської Православної Церкви за візит і спільну молитву. Блаженніший Владика виголосив многоліття усьому болгарському народові і усі віряни підхопили спів Предстоятеля. Після цього Блаженніший Митрополит Онуфрій благословив свою паству.