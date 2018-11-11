Предстоятель Церкви Чешських земель і Словаччини запевнив УПЦ у своїй підтримці

У суботу, 10 листопада, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, під час перебування у Словаччині на запрошення архієпископа Михайловського і Кошицького Георгія, єпископ Баришівський Віктор зустрівся з Блаженнішим Ростиславом, Архієпископом Прешовським, Митрополитом Чешських земель і Словаччини.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Зустріч проходила в резиденції Предстоятеля Православної Церкви Чешських земель і Словаччини у Прешові. На зустрічі також був присутній архієпископ Михайловський і Кошицький Георгій.

На початку спілкування владика Віктор передав Предстоятелю Православної Церкви Чешських земель і Словаччини сердечні привітання та слова братської підтримки від імені Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Єпископ Віктор розповів про миротворчу та соціально-гуманітарну діяльність УПЦ у сучасних реаліях в Україні, а також про останні події у церковному житті, звернувши увагу на офіційну позицію Української Православної Церкви щодо них.

У своєму слові Блаженніший Ростислав зазначив: «Ми дуже переживаємо за братню Українську Православну Церкву. Ми з вами молитовно, підтримуємо і будемо підтримувати Українську Православну Церкву на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. Ми не говоримо ваш український народ, але кажемо наш народ, бо ми єдині у Христі і належимо до єдиної, соборної і апостольської Церкви. Молимося, віримо і надіємося на мудрі рішення всього Вселенського Православ`я в зв’язку із церковною ситуацією в Україні. Як свідчить історія, ніколи втручання держави і політики в справи Церкви не закінчувалися успішно, бо не можна збудувати навіть тимчасове благо через порушення святих канонів Православної Церкви».

Наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам’ятними подарунками.