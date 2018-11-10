У Херсонській єпархії УПЦ проходить фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва»

Розпочинає свою роботу 12 міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва» Херсонської єпархії УПЦ.

У фестивалі можуть брати участь творчі колективи та окремі учасники недільних шкіл Херсонської та інших єпархій УПЦ, а також учні загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів, шкіл мистецтв, установ культури клубного типу, інших культурних закладів для дітей та юнацтва Херсона, повідомляється на сайті Відділу у справах сім'ї Херсонської єпархії УПЦ.

"Запрошуємо учасників проявити себе у наступних номінаціях: художнє читання, вокал, театральне мистецтво, хореографія. Особливе значення приділяється розкриттю Херсонського колориту, місцевих звичаїв і традицій святкування Різдва Христового", - повідомляють організатори.