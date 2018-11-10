В Одеській області освятили новий православний храм на честь великомученика Димитрія Солунського
05:23, 10 листопада 2018Православ`я
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В Одеській області освятили новий православний храм / baltaeparhia.org.ua
У день пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського митрополит Балтський та Ананьївський Алексій звершив освячення престолу в новоспорудженому храмі на честь святого великомученика Димитрія Солунського у селі Ткаченко Окнянського району Одеської області.
Після чину освячення Владика очолив святкову Божественну Літургію, повідомляє сайт Балтської єпархії УПЦ.
Після богослужіння Владика Алексій вручив церковні нагороди меценатам і будівничим святого храму.
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