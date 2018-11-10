Під Одесою відзначили престольне свято монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»
01:05, 10 листопада 2018Православ`я
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Під Одесою відзначили престольне свято монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» / baltaeparhia.org.ua
У свято на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість», 6 листопада, митрополит Балтський та Ананьївський Алексій очолив урочистості з нагоди престольного свята обителі на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» села Білка Іванівського району Одеської області.
До свята в обитель був доставлений ковчег з часткою мощей святителя Спиридона Триміфунтського із Свято-Іллінського Одеського чоловічого монастиря, повідомляє сайт Балтської єпархії УПЦ.
На Малому Вході протоієреї Олег Жуковський і Микола Бондаренко були удостоєні правом носіння хреста з прикрасами.
Після Божественної Літургії був звершений хресний хід навколо головного храму обителі.
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