Під Одесою відзначили престольне свято монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

У свято на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість», 6 листопада, митрополит Балтський та Ананьївський Алексій очолив урочистості з нагоди престольного свята обителі на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» села Білка Іванівського району Одеської області.

До свята в обитель був доставлений ковчег з часткою мощей святителя Спиридона Триміфунтського із Свято-Іллінського Одеського чоловічого монастиря, повідомляє сайт Балтської єпархії УПЦ.

На Малому Вході протоієреї Олег Жуковський і Микола Бондаренко були удостоєні правом носіння хреста з прикрасами.

Після Божественної Літургії був звершений хресний хід навколо головного храму обителі.