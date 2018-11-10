У Києві відзначать 15-річчя Клубу православної пісні

15-річчя Клубу православної пісні і творчості Києва урочисто відзначать у столиці в неділю 11 листопада.

У програмі ювілейної зустрічі-концерту — нові та найкращі пісні, поезія учасників і гостей, святкове спілкування, виставка картин, фото, арт-відео, повідомляє "Фома в Україні".

«Чекайте приємних осінніх сюрпризів!» — пишуть організатори.

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 3 (станція метро «Театральна»).

Початок о 17.00. Вхід вільний.

Клуб православної пісні і творчості Києва був заснований восени 2003 року. Його засновник і керівник Олексій Ахаїмов одночасно — президент відомого Міжнародного православного фестивалю авторської пісні «Благодатне НЕБО», покровителем фестивалю вважається преподобний Силуан Афонський.

За словами Олексія Ахаїмова, пісні, які звучать на зустрічах клубу, несуть слухачам позитив, світ, у них є глибина, сучасне реальне (а не відсторонене) бачення життя.

15 років духовно-просвітницької діяльності клубу принесли особливі плоди. Співдружність стала прикладом для створення православних клубів та фестивалів у ряді міст (Чернігові, Олександрії, Коростені та ін), а також сприяло формуванню та розвитку духовних центрів у столиці України.