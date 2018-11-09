На Одещині освятили відновлений православний храм

У п'ятницю, 9 листопада, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення Свято-Успенського храму села Котловина Ренійського району Одеської області, а потім Божественну Літургію у новоосвяченому храмі.

Про це повідомляє "Православна Одеса".

На малому вході митрополит Агафангел за старанні труди з відновлення храму нагородив настоятеля протоієрея Андрія Капсамуна правом носіння хреста з прикрасами і подякував за творення цієї святині.

Після Божественної літургії був відслужений святковий молебень, а потім митрополит Агафангел звернувся з архіпастирським словом до парафіян, у якому привітав зі знаменною подією для цього невеликого гагаузького села - освяченням храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Як зазначив Владика митрополит, всі жителі цього села працювали над тим, щоб у їх селищі з'явився такий прекрасний храм, прикрашений золотими куполами та розписом.

Наприкінці богослужіння митрополит Агафангел нагородив благодійників храму церковними нагородами і подякував за старанні труди на славу Святої Православної Церкви.