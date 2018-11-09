У Києво-Печерській лаврі урочистосто відсвяткували Актовий день Київської духовної школи

У день пам’яті небесного покровителя Київських духовних шкіл, преподобного Нестора Літописця, 9 листопада, у Києво-Печерській лаврі відбулися урочистості з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, після богослужіння в Трапезному храмі в актовому залі Києво-Печерської лаври відбувся урочистий акт.

Дійство відкрив, після спільної молитви, ректор КДАіС єпископ Сильвестр. Владика привітав присутніх та запросив до слова Предстоятеля УПЦ, який очолив захід. Архіпастир також привітав усіх присутніх з Актовим днем Київської духовної академії та побажав студентам не зупинятися на духовному шляху. Блаженніший Владика наголосив, що досягає духовних висот і Царства Небесного той, хто, після гріховних падінь не лежить, а піднімається і продовжує шлях.

Після привітання Блаженнішого Митрополита Онуфрія з традиційною доповіддю виступив ректор КДАіС єпископ Сильвестр.

З підбиттям підсумків за останній навчальний рік у Київській духовній академії виступив проректор з навчально-методичної роботи КДАіС архімандрит Філарет (Волошин).

З вітальними словами також виступили ректор Чернігівського духовного училища митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій та ректор Сумської духовної семінарії митрополит Сумський і Охтирський Євлогій.

Митрополит Онуфрій вручив грамоти кращим вихованцям духовних шкіл УПЦ, які отримують іменну стипендію Предстоятеля Української Православної Церкви.

Митрополиту Бориспільському і Броварському Антонію було вручено грамоту про присвоєння звання почесного професора Київської духовної академії.

Окремі викладачі КДАіС отримали звання доцентів.