Митрополит Онуфрій очолив урочистості у день пам'яті преподобного Нестора Літописця (фото)

У день святкування пам’яті преподобного Нестора Літописця, 9 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, цього дня Київська духовна академія і семінарія відзначає день свого небесного покровителя – преподобного Нестора Літописця та день пам’яті Собору святих Київських духовних шкіл.

Під час малого входу Предстоятель вручив богослужбові нагороди духовенству Київської духовної академії.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православ’я у всьому світі.

Після Божественної літургії в актовому залі Києво-Печерської Лаври відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії. Захід очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Напередодні Предстоятель очолив всенічне бдіння у цьому ж храмі.