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Митрополит Онуфрій очолив урочистості у день пам'яті преподобного Нестора Літописця (фото)

16:35, 09 листопада 2018
Православ`я
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Урочистості у день пам'яті преподобного Нестора Літописця / facebook.com/MitropolitAntoniy

У день святкування пам’яті преподобного Нестора Літописця, 9 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, цього дня Київська духовна академія і семінарія відзначає день свого небесного покровителя – преподобного Нестора Літописця та день пам’яті Собору святих Київських духовних шкіл.

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Під час малого входу Предстоятель вручив богослужбові нагороди духовенству Київської духовної академії.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православ’я у всьому світі.

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Після Божественної літургії в актовому залі Києво-Печерської Лаври відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії. Захід очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Напередодні Предстоятель очолив всенічне бдіння у цьому ж храмі.

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