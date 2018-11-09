У Почаївській лаврі розпочалося святкування дня пам'яті преподобного Іова

У Свято-Успенській Почаївській лаврі 8 листопада звершили хресний хід із мощами преподобного Іова Почаївського навколо обителі, в якому взяли участь насельники і парафіяни лаври, вихованці Почаївської духовної семінарії та паломники.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Почаївської семінарії.

Урочистий хресний хід очолили намісник Почаївської лаври митрополит Володимир та ректор Почаївської духовної семінарії єпископ Іов. Під час ходу братський та семінарський хори виконували церковні піснеспіви.

Мощі преподобного Іова були встановлені в Успенському соборі для поклоніння віруючим.

9 листопада о 16.00 в Почаївській лаврі відбудеться читання кафізм і мала вечірня, а о 17.00 – всенічне бдіння з акафістом преподобному Іову в Успенському соборі.

Безпосередньо у день пам’яті святого, 10 листопада о 6.00 - рання літургія в Троїцькому соборі, о 9.00 - пізня літургія в Успенському соборі, після якої мощі преподобного Іова занесуть у Печерний храм, де вони завжди почивають.